Даны векторы a{12;6}, b{-1;7} Найдите координаты вектора х=2b-a
Алгебра
Даны векторы a{12;6}, b{-1;7} Найдите координаты вектора х=2b-a
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