Отметьте предложения,в которых нарушена лексическая сочетаемость. а.Предложенн??е в статье решение кажется проблематичным. б. Главный аспект становится на знание теории вопроса. в.Львиную часть заданий студенты уже выполнили...

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Отметьте предложения,в которых нарушена лексическая сочетаемость. а.Предложенн??е в статье решение кажется проблематичным. б. Главный аспект становится на знание теории вопроса. в.Львиную часть заданий студенты уже выполнили. г. Правительство всегда придавало большое значение развитию промышленности. д. Нет причин впадать в паническое настроение.

Автор: Гость