Твір мініатюрта на тему- МIСТО ЕЛЬФIВ
Українська мова
Твір мініатюрта на тему- МIСТО ЕЛЬФIВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цими вихідними, 11-13 листопада. У Львові відбудеться дванадцятий фестиваль «Ніч у Львові». Особливістю цієї акції стане те, що вона пошириться на область. Про це сьогодні, 8 листопада, під час прес-конференції розповіли організатори проекту, передає кореспондент Львівського порталу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать 4 предложения синтексически (в двух выделить глагол члены и 2 предложения разобрать полностью
Українська література
История
Чем установленный в италии фашистский режим б.муссолини отличался от фашистской ??иктатуры в германии? чем они были схожи? почему фашистские партии...