Твір мініатюрта на тему- МIСТО ЕЛЬФIВ

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Цими вихідними, 11-13 листопада. У Львові відбудеться дванадцятий фестиваль «Ніч у Львові». Особливістю цієї акції стане те, що вона пошириться на область. Про це сьогодні, 8 листопада, під час прес-конференції розповіли організатори проекту, передає кореспондент Львівського порталу