Разобрать 4 предложения синтексически (в двух выделить глагол члены и 2 предложения разобрать полностью
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Разобрать 4 предложения синтексически (в двух выделить глагол члены и 2 предложения разобрать полностью
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