Спиши, вставляя вместо многоточия проверочные слова. Корни обозначьте. Слова с пр??пуском букв запишите приёмом поморенного письма Образец: единый-корень— прочное со-един-ени-е. ....— ум_лять о помиловании. ....— ум_лять ...

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Спиши, вставляя вместо многоточия проверочные слова. Корни обозначьте. Слова с пр??пуском букв запишите приёмом поморенного письма Образец: единый-корень— прочное со-един-ени-е. ....— ум_лять о помиловании. ....— ум_лять достоинство. ....— ув_дал необыкновенное чудо. ....— ув_дал от холодна. ....— зал_зать раны. ....— зал_зать на дерево. ....— зап_вать лекарство ....— зап_вать песню. ....— ст_рожил склад. ....— ст_рожил города. Заранее спасибо!

Автор: Гость