К раствору содержащему 6 грамм бромоводорода добавили 12 грамм гидроксида натрия - написать уравнение реакции и определить кол-во бромоводорода и гидроксида натрия

Химия

К раствору содержащему 6 грамм бромоводорода добавили 12 грамм гидроксида натрия - написать уравнение реакции и определить кол-во бромоводорода и гидроксида натрия

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