К раствору содержащему 6 грамм бромоводорода добавили 12 грамм гидроксида натрия - написать уравнение реакции и определить кол-во бромоводорода и гидроксида натрия
Химия
К раствору содержащему 6 грамм бромоводорода добавили 12 грамм гидроксида натрия - написать уравнение реакции и определить кол-во бромоводорода и гидроксида натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(HBr) = 6 г m(NaOH) = 12 г Найти: n(HBr) - ? n(NaOH) -? Решение HBr+NaOH = NaBr + H2O n(HBr) = m/M = 6 г/81 г/моль = 0,074 моль n(NaOH) = m/M = 12 г/40 г/моль = 0,3 моль
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