Помогите побыстрее 1 и 2 вариант

Гость: Гость:

Вариант1. Номер1. А) 3.4/7-2.3/5=3.20/35-2.21/35=34/35 Б) 6.5/6+2.3/8=6.20/24+2.9/24=8.29/24=9.5/24 В) 4.5/14+(5.1/12-3.4/21)=4.5/14+(5.7/84-3.16/84)=4.5/14+(1.75/84)=4.5/14+1.75/84=4.30/84+1.75/84=5.105/84=6.21/84=6.1/4 Номер2. 8.9/26-z=5.7/39 8.351/1014-z=5.182/1014 Z=8.351/1014-5.182/1014 Z=3.169/1014=3.1/6 Номер3. Дано: 1раз - 2.1/3 т 2раз - 2.1/3+1.3/4 т Найти:всего груза-?т Решение: 1)2.1/3+1.3/4=2.4/12+1.9/12=3.13/12=4.1/12 2) 2.1/3+4.1/12=2.4/12+4.1/12=6.5/12 Ответ: на машину положили 6.5/12 т груза. Номер 4. Дано: Уроки - 1.5/6ч Модель - 1.3/4ч Потратил- на 2/5ч меньше Найти: Потраченное время-?ч Решение: 1)1.5/6+1.3/4=1.10/12+1.9/12=2.19/12=3.7/12ч - планировалось потратить 2)3.7/12-2/5=3.35/60-24/60=3.11/60ч Ответ:ученик потратил 3.11/60 ч Номер 5. 2,5+(а-2.2/3)=2,5+(4.5/6-2.2/3)=2,5+(4.5/6-2.4/6)=2,5+2.1/6=2.1/2+2.1/6=2.3/6+2.1/6=4.4/6=4.2/3