90 метров 2 см - 6 метров 4 дециметра 2 сантиметра? непонимаю как расписать....
Математика
90 метров 2 см - 6 метров 4 дециметра 2 сантиметра? непонимаю как расписать....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводишь все в сантиметры. 90 м 2 см =9002 см 6 м 4 дм 2 см=642 см 9002-642=8360 см=83 м 6 дм
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