Чем установленный в италии фашистский режим б.муссолини отличался от фашистской ??иктатуры в германии? чем они были схожи? почему фашистские партии стремились соблюсти нормы парламентской демократии,продвигаясь к власти ?
История
Чем установленный в италии фашистский режим б.муссолини отличался от фашистской ??иктатуры в германии? чем они были схожи? почему фашистские партии стремились соблюсти нормы парламентской демократии,продвигаясь к власти ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В итальянском фашизме главную ценность составляло гос-во, как форма организации общества. Потому и фашизм не рассматривался как тоталитарное государство, в отличие от нацизма в Германии. У нацистов основную ценность составляла раса, арийская раса. Уничтожались все, кто был не той расовой принадлежности. Обе эти идеологии имеют в основе шовинизм, но если в фашизме этот шовинизм был направлен на усиление государства, возрождения было Римской империи и на единство представителей этой нации, то национал-социализм в Германии - это теория превосходства одной нации над другой.
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