Чим дитина відрізняється від людини з правової точки зору?
Право
Чим дитина відрізняється від людини з правової точки зору?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доросла людина має досвід, більш серйозно ставиться до всьго з відповідальністю, у дитини повна відповідальність настає з повноліттям. Доросла людина може сама повноправно розпоряджатися своїм майном, брати участь у політичному житті, слідкувати за своїм фінансовим положенням. Дитина повністью залежить від опіки батьків.
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