Чим дитина відрізняється від людини з правової точки зору?

Гость: Гость:

Доросла людина має досвід, більш серйозно ставиться до всьго з відповідальністю, у дитини повна відповідальність настає з повноліттям. Доросла людина може сама повноправно розпоряджатися своїм майном, брати участь у політичному житті, слідкувати за своїм фінансовим положенням. Дитина повністью залежить від опіки батьків.