Характеристика Павлуся "За сестрою "
Українська література
Характеристика Павлуся "За сестрою "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Павлусь : сміливий ,. упертий, дуже любить свою сестру , вміє їздити на коні .
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