Характеристика Павлуся "За сестрою "

Українська література
Характеристика Павлуся "За сестрою "
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Автор: Гость
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Гость:
Павлусь : сміливий ,. упертий, дуже любить свою сестру , вміє їздити на коні .
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