Решить задачу Аня вышла 6 маленьких салфеток и за большие. она подарила маме 2 салф??тки. сколько салфеток осталось у ани

Математика
Решить задачу Аня вышла 6 маленьких салфеток и за большие. она подарила маме 2 салф??тки. сколько салфеток осталось у ани
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4 Ответ у Ани осталось 4 салфетки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Твір мініатюрта на тему- МIСТО ЕЛЬФIВ
Ответить
Русский язык
Разобрать 4 предложения синтексически (в двух выделить глагол члены и 2 предложения разобрать полностью
Ответить
Право
Чим дитина відрізняється від людини з правової точки зору?
Ответить
Українська література
Характеристика Павлуся "За сестрою "
Ответить
История
Чем установленный в италии фашистский режим б.муссолини отличался от фашистской ??иктатуры в германии? чем они были схожи? почему фашистские партии...
Ответить