Решить задачу Аня вышла 6 маленьких салфеток и за большие. она подарила маме 2 салф??тки. сколько салфеток осталось у ани
Математика
Решить задачу Аня вышла 6 маленьких салфеток и за большие. она подарила маме 2 салф??тки. сколько салфеток осталось у ани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-2=4 Ответ у Ани осталось 4 салфетки
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