Решить задачу Аня вышла 6 маленьких салфеток и за большие. она подарила маме 2 салф??тки. сколько салфеток осталось у ани

Математика

Решить задачу Аня вышла 6 маленьких салфеток и за большие. она подарила маме 2 салф??тки. сколько салфеток осталось у ани

Автор: Гость