Привезли 26 коробок печенья В каждой коробке по 54 пачки. Какова стоимость всех пачек печенья, если цена пачки 28
Математика
Привезли 26 коробок печенья В каждой коробке по 54 пачки. Какова стоимость всех пачек печенья, если цена пачки 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего коробок - 26 Пачек в коробке - 54 Стоимость пачки - 28 руб Найти : стоимость всего печенья-? Решение: 1) 26*54=1404 пачек всего 2) 1404*28=39312 руб Ответ: всего нужно 39 312 рублей на все печенье.
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