Даны вещества: H3PO4, Na, SO3, MgO, KOH, K2S Написать возможные реакции + 1 любое ионное на выб??р
Химия
Даны вещества: H3PO4, Na, SO3, MgO, KOH, K2S Написать возможные реакции + 1 любое ионное на выб??р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2H₃PO₄+ 6Na = 2Na₃PO₄ + 3H₂ 2) 2H₃PO₄ + 3MgO = Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O 3) H₃PO₄ + 3KOH = K ₃PO₄ + 3H₂O 4) Na + KOH = NaOH + K 5) Na + K₂S = Na₂S + K 6) SO₃ + MgO = MgSO₄ 7) SO₃ + 2KOH = K₂SO₄ + H₂O 3) 3H⁺ + 3PO³⁻₄ + 3K⁺ + 3OH⁻ = 3K⁺ + 3PO³⁻₄ + 3H₂O (полное) 3H⁺ + 3OH⁻ = 3H₂O (краткое)
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