Дать формулировку : (у земноводных) Почка-... Мочи-точники-... Моча-...
Биология
Дать формулировку : (у земноводных) Почка-... Мочи-точники-... Моча-...
Ответ(ы):
Гость:
Почка-орган выделения у земноводных. Мочи-точник-полый трубчатый орган,соединяющий почку с мочевым пузырём или клоакой. Моча-вид экскриментов,продукт жизнидеятельности животных и человека,выделяемый почками.
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