Даты воин и сражений наполеона и их результат

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Монтенотте, 12 апреля 1796 г. -разгром австрийцев ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ 1796-1797 гг.-завоёвана Италия ,Тулон, 17 декабря 1793 г.-были взяты укрепления Тулона Переход через Альпы, 5 - 9 апреля 1796 г.-он со своим штабом прошел по самой опасной (но краткой) дороге, по знаменитому «Карнизу» приморской горной гряды Альпийских гор Лоди, 10 мая 1796 г.-Бонапарт вошёл в Милан