Дайте характеристику по расположению в периодической системе и строению атома химического элемента с порядковым номером 11.

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Положение в периодической системе: натрий находится в 3 периоде, I группе, главной (А) подгруппе. Атомный номер натрия 11, следовательно, заряд атома натрия равен + 11, число электронов 11. Три электронных уровня (равно периоду), на внешнем уровне 1 электрон (равно номеру группы для главных подгрупп). Схема расположения электронов по уровням: 11Na ) ) ) 2 8 1 Ядро атома натрия 23Na содержит 11 протонов (равно заряду ядра) и 12 нейтронов (атомная масса минус число протонов: 23 – 11 = 12). Простое вещество натрий – металл серебристо-белого цвета, легкий (плотность 0,97 г/см3 – легче воды), мягкий (легко режется ножом), легкоплавкий (температура плавления 98оC). Натрий, как и все щелочные металлы, – сильный восстановитель. Он энергично реагирует с неметаллами