Деятельность кардинала Ришелье. Помогите пожалуйста!!!

История
Деятельность кардинала Ришелье. Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кардинал Ришелье являлся первым министром короля  с 1624 года.Жестоко карал аристократов  и чиновников.Он поощрял  развитие промышленности,торговли,судоходства.18 лет держал в своих руках политику  Франции и создал политическую систему абсолютизма,которая существовала 150 лет.
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