Деятельность кардинала Ришелье. Помогите пожалуйста!!!

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Кардинал Ришелье являлся первым министром короля с 1624 года.Жестоко карал аристократов и чиновников.Он поощрял развитие промышленности,торговли,судоходства.18 лет держал в своих руках политику Франции и создал политическую систему абсолютизма,которая существовала 150 лет.