Деталь на чертеже, выполненном в объёме 4:1 имеет длину 56 см.Какую длину будет иметь эта же деталь на чертеже, выполненном в масштабе 1:2?

Математика

Деталь на чертеже, выполненном в объёме 4:1 имеет длину 56 см.Какую длину будет иметь эта же деталь на чертеже, выполненном в масштабе 1:2?

Автор: Гость