Деталь на чертеже, выполненном в объёме 4:1 имеет длину 56 см.Какую длину будет иметь эта же деталь на чертеже, выполненном в масштабе 1:2?

Математика
Деталь на чертеже, выполненном в объёме 4:1 имеет длину 56 см.Какую длину будет иметь эта же деталь на чертеже, выполненном в масштабе 1:2?
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