Детские годы багрова внука 5 вопросов

Гость: Гость:

1) От чьего имени ведётся повествование в повести? (Ответ: От Лица Багрова внука). 2) Почему было решено увезти детей из родного дома в деревню Багрово? (Ответ: Детей было решено оставить у родственников в Багрове на время пока мать ищет доктора в Оренбурге). 3)Какие две любимые книги Серёжа, взял в Багрово? (Ответ: Две единственные книжки "Детское чтение" и "Зеркало добродетели"). 4)Что поразило в селе Парашино Серёжу? (Ответ: Крестный ход водоосвящения на иордани). 5) Серёжа больше всего любил? (Ответ: Сестрёнку и мать).