Какими особенностями обладают грибы

Биология
Какими особенностями обладают грибы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочетают признаки и растений,и животных: Неподвижность,верхушечный рост,наличие клеточных стенок;Гетеротрофных тип обмена,наличие хитина,образование мочевины. Размножение проходит вегетативным,бесполым(спорами) и половым способами.
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