Составит 5 придложений со словом доволен и предлогами и местоимениями 1-го и 3-го л??ца
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Составит 5 придложений со словом доволен и предлогами и местоимениями 1-го и 3-го л??ца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он был доволен , когда я убрался в комнате . 2. Учитель был доволен, когда мы хорошо написали контрольную работу 3. Она была довольна от того , что я прибрался в комнате 4. Они довольны от того,что я решился пойти к зубному 5. Мы довольны от того , что они убежали от той злой собаки
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