Составит 5 придложений со словом доволен и предлогами и местоимениями 1-го и 3-го л??ца

Русский язык
Составит 5 придложений со словом доволен и предлогами и местоимениями 1-го и 3-го л??ца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Он был доволен , когда я убрался в комнате . 2. Учитель был доволен, когда мы хорошо написали контрольную работу  3. Она была довольна  от того , что я прибрался в комнате  4. Они довольны от того,что я решился пойти к зубному 5. Мы довольны от того , что они убежали от той злой собаки 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Опредилите старший рязряд суммы,разности,произведения и часного чисел:110552 и 2126 пишите
Ответить
География
Состав федеральных округов? 8кл.
Ответить
Қазақ тiлi
20 слов на казахском языке на тему квартира
Ответить
Другие предметы
Где будут проходить следуюшие летние олимпийские игры
Ответить
Математика
На пришкольный участок завезли 5 дес. Кустов малины и 8 дес. Кустов смородины. На ск??лько десятков кустов смородины больше чем малины?
Ответить