Девять обжор за 9 мин съели 9кг морожного.за сколько мин 25 обжор съедят 25кг морожно??о?
Математика
Девять обжор за 9 мин съели 9кг морожного.за сколько мин 25 обжор съедят 25кг морожно??о?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 обжор за 9 минут съели 9 кг мороженого Получается каждый из 9 обжор за 9 минут съедал 9/9 =1 кг мороженого каждый из 9 обжор за 1 минуту съедал 1/9 кг мороженого У нас есть 25 обжор, каждый из которых съедает 1/9 кг мороженого за минуту 1/9 * 25 кг - 25 обжор съедают мороженого за минуту 25кг мороженого / (1/9)*25обжор = 25 / (1/9)*25 = 1: 1/9 = 9 минут Ответ: 9 минут
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