Діагональ рівнобічної трапеції дорівнює 16 см і утворює з основою кут 60 градусів з??айдіть середню лінію трапеції

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Нехай в рівнобічній трапеції АВСД діагоналі АС і ВД перетинаються в точці О.Так як кут між діаголлю та основою 60 градусів, то трикутники АОД і ВОС рівносторонні: ВС=ВО і АД=ОД. ВО+ОД=ВД=16 см, тому ВС+АД=ВО+ОД=16см . Середня лінія = 0,5(ВС+АД)=0,5*16=8см. Відповідь 8см