Диалог про морковь на казахском языке заранее спосибо

Қазақ тiлi
Диалог про морковь на казахском языке заранее спосибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сəлем бүгін мен сəбіз отырғызамын. Бүгін келіп кет маған көмекетес. -Əрине, келемін.Ал сен білушімедің сəбізде С витамины бар. - Əрине білемін., Витамин денсаулыққа пайдалы. - Маған бір пакет салып бересің бе? - Саған бір мешок беремін., бірақ алдымен сəбіз өссің. - Иə иə ұмытып кетіппін
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