Диктант о земле маленький

Гость: Гость:

На земле живет многолудей.Они во всех частях мира. Не все луди заботятся о земле мусарят, не уберают за собой, отходы сеидавают в океаны и многое другое.Не всё гниёт но что бы это всё с гнило надо не сколько лет ждать ,но люди так всё быстро делают что земля не успевает всё переработать из-за этого люди могут по гибнуть. Нужно заботиться о земле что бы всё было нормально.