Для чего нужны колонтитулы?
Информатика
Для чего нужны колонтитулы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колонтитулы - это места внизу и вверху страницы, помимо основного содержания Обычно в колонтитулах пишут дополнительную информацию типа номера страницы, названия документа, имя автора, путь к документу и тд.
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