Для детей крепостных реально доступным являлось образование? 1)в приходских учи??ищах 2)в уездных училищах 3)в технических высших заведениях 4)без различия полу и лет

История

Для детей крепостных реально доступным являлось образование? 1)в приходских учи??ищах 2)в уездных училищах 3)в технических высших заведениях 4)без различия полу и лет

Автор: Гость