Для детей крепостных реально доступным являлось образование? 1)в приходских учи??ищах 2)в уездных училищах 3)в технических высших заведениях 4)без различия полу и лет
История
Для детей крепостных реально доступным являлось образование? 1)в приходских учи??ищах 2)в уездных училищах 3)в технических высших заведениях 4)без различия полу и лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В церковно-приходских училищах
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