Для определения скорости пули при выходе из ствола винтовку устанавливают горизонтально и измеряют смещение пули d.Какой получен результат,если l = 35 м,d=2,5 см. l -дистанция d- смещение.
Физика
Для определения скорости пули при выходе из ствола винтовку устанавливают горизонтально и измеряют смещение пули d.Какой получен результат,если l = 35 м,d=2,5 см. l -дистанция d- смещение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=35 м d=0.025 м v=?d=g*t²/2 ⇒ t=√(2*d/g)v=L/t=L*√(g/(2*d))=35*√(10/(2*0.025))=495 м/с========================
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