Для определения скорости пули при выходе из ствола винтовку устанавливают горизонтально и измеряют смещение пули d.Какой получен результат,если l = 35 м,d=2,5 см. l -дистанция d- смещение.

Физика

Для определения скорости пули при выходе из ствола винтовку устанавливают горизонтально и измеряют смещение пули d.Какой получен результат,если l = 35 м,d=2,5 см. l -дистанция d- смещение.

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