Главная мысль стиха Пушкина "Поэт" тема этого стихотворения какие ср-ва выразит??льности используется(для чего)
Литература
Главная мысль стиха Пушкина "Поэт" тема этого стихотворения какие ср-ва выразит??льности используется(для чего)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главная мысль: Делая анализ стихотворения "Поэт", можно без труда определить, насколько важно было автору передать обществу внутреннее состояние поэта, описать его положение в материальном мире и поведать людям о природе, сути и силе поэтического вдохновения. Тут используются эпитеты в большинстве для украшения стихотворения.
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