Для следующей реакции написать уравнение скорости реакции и определить, как изме??ится скорость, если концентрацию первого вещества увеличить в 2 раза O2+2H2=2H2O

Химия

Для следующей реакции написать уравнение скорости реакции и определить, как изме??ится скорость, если концентрацию первого вещества увеличить в 2 раза O2+2H2=2H2O

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