Длина маятника L, угол отклонения a. Определите скорость и ускорение маятника при прохождении через положение равновесия. С подробным решением, пожалуйста
Физика
Длина маятника L, угол отклонения a. Определите скорость и ускорение маятника при прохождении через положение равновесия. С подробным решением, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина маятника l, угол отклонения a. Определите скорость и ускорение маятника при прохождении через положение равновесияПахан Брат по крови Ученик (87), Вопрос на голоcовании 5 лет назад ребят, эта задача по физике, в понедельник надо решение отдать, от вас зависит в триместре по физике будет у меня 3 или 4, решите плиз. Нравится ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛУЧШИЙ ОТВЕТarchangel 666 Гуру (3769) 5 лет назадускорение при прохождении через положение равновеси равно 0. при прохождении точки равновесия потенциальная энергия превратиться в кинетическую. приравниваем их и находим скорость. mgh=(mV^2)/2 сокращаем массу и выражаем скорость V=sqrt(2gh) (sqrt - корень) Находим высоту. h=l-l*cos(a)=l*(1-cos(a)) Полная запись: V=sqrt(2gl*(1-cos(a))) a=0
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