Длина натуральной елки 120см, а длина искуственной ёлки на 2 см короче. какая длина искуственной ёлки в дециметрах?
Математика
Длина натуральной елки 120см, а длина искуственной ёлки на 2 см короче. какая длина искуственной ёлки в дециметрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,9Дм .................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
География
Русский язык
Солнце светило ярко,и было очень тепло(Разобрать предложение,дать харектеристику предложению,подчеркнуть главн и второст члены предл)Желательно пон...
Русский язык
Как распространить смолкли птицы надвинулся тучи ветер усилился Сверкнула молни?? распространить каждое предложение второстепенными членами