Длина натуральной елки 120см, а длина искуственной ёлки на 2 см короче. какая длина искуственной ёлки в дециметрах?

Математика

Длина натуральной елки 120см, а длина искуственной ёлки на 2 см короче. какая длина искуственной ёлки в дециметрах?

Автор: Гость