Длина натуральной елки 120см, а длина искуственной ёлки на 2 см короче. какая длина искуственной ёлки в дециметрах?

Математика
Длина натуральной елки 120см, а длина искуственной ёлки на 2 см короче. какая длина искуственной ёлки в дециметрах?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11,9Дм .................
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