Помогите решить уровнение 138+x+57=218
Математика
Помогите решить уровнение 138+x+57=218
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Гость:
х=218-57-138х=23 ________________
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