Длина радиуса первой окружности равна 12 см , а длина радиуса второй окружности на 3 см меньше. на сколько длина диаметра первой окружности больше длины диаметра второй окружности?
Математика
Длина радиуса первой окружности равна 12 см , а длина радиуса второй окружности на 3 см меньше. на сколько длина диаметра первой окружности больше длины диаметра второй окружности?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12-3=9 см - длина второй окружности. 2) 12*2=24 см - диаметр 1 окружности. 3) 9*2=18 см - диаметр 2 окружности. 4) 24-18=6 см ответ: на 6 см длина диаметра первой окружности больше длины диаметра второй окружности.
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