Длина радиуса первой окружности равна 12 см , а длина радиуса второй окружности на 3 см меньше. на сколько длина диаметра первой окружности больше длины диаметра второй окружности?

Математика

Длина радиуса первой окружности равна 12 см , а длина радиуса второй окружности на 3 см меньше. на сколько длина диаметра первой окружности больше длины диаметра второй окружности?

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