Какое слово неправильно разбито на морфемы : сказан-о, свят-о, (в) процесс-е, с-плач-ива-ют.
Русский язык
Какое слово неправильно разбито на морфемы : сказан-о, свят-о, (в) процесс-е, с-плач-ива-ют.
Ответ(ы):
Гость:
По моему сказано Сказ корень а суффикс н суффикс о окончание
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