Придерживался ли Хрущев политике мирного сосуществования?(нет) докажите почему ??менно нет

История
Придерживался ли Хрущев политике мирного сосуществования?(нет) докажите почему ??менно нет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В период правления Хрущева разразился так называемый Карибский кризис - один из самых острых моментов Холодной войны, который чуть не закончился ядерной войной. Произошло это в октябре 1962 г., когда американский самолет-разведчик обнаружил на Кубе советские ракеты средней дальности, размещение которых СССР провел тайно и с США это, разумеется не согласовывал и разрешения не спрашивал. СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на размещение американцами своих ракет средней дальности в Турции. С большим трудом  Карибский кризис удалось урегулировать. Если нужна более подробная инфа, то в Инете очень много материала о Кубинском кризисе.
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