У какого из приведенных ниже существительных родовые формы будут образовываться не так как у остальных-КАБАН,БУЙВОЛ,БЫК,ЛОШАДЬ,БАРАН

Русский язык

У какого из приведенных ниже существительных родовые формы будут образовываться не так как у остальных-КАБАН,БУЙВОЛ,БЫК,ЛОШАДЬ,БАРАН

Автор: Гость