У какого из приведенных ниже существительных родовые формы будут образовываться не так как у остальных-КАБАН,БУЙВОЛ,БЫК,ЛОШАДЬ,БАРАН

Русский язык
У какого из приведенных ниже существительных родовые формы будут образовываться не так как у остальных-КАБАН,БУЙВОЛ,БЫК,ЛОШАДЬ,БАРАН
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильно буде буйвол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Придерживался ли Хрущев политике мирного сосуществования?(нет) докажите почему ??менно нет
Ответить
Русский язык
В каких случаях "не" является частицей ,а где приставкой?
Ответить
Математика
Используя цифры 5 2784 по одному разу Составьте самое большое пятизначное число сам??е маленькое пятизначное число Вычислите разность этих чисел
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника равна 60м-квадратных,а его длина 12м. Чему равен его перимет???
Ответить
Литература
Рассказ о дружбе Лидии Михайловне и ученике из рассказа Уроки французского
Ответить