У какого из приведенных ниже существительных родовые формы будут образовываться не так как у остальных-КАБАН,БУЙВОЛ,БЫК,ЛОШАДЬ,БАРАН
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У какого из приведенных ниже существительных родовые формы будут образовываться не так как у остальных-КАБАН,БУЙВОЛ,БЫК,ЛОШАДЬ,БАРАН
Ответ(ы):
Гость:
Правильно буде буйвол
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