Длины сторон параллелограмма равны 14 и 15, одна из его диагоналей равна 13. Найдите высоты параллелограмма.

Математика

Длины сторон параллелограмма равны 14 и 15, одна из его диагоналей равна 13. Найдите высоты параллелограмма.

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