Длины сторон параллелограмма равны 14 и 15, одна из его диагоналей равна 13. Найдите высоты параллелограмма.
Математика
Длины сторон параллелограмма равны 14 и 15, одна из его диагоналей равна 13. Найдите высоты параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=14, b=15, d=13 SΔ=√(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) p=P/2, PΔ=a+b+c. PΔ=42, p=21 SΔ=√(21*(21-14)*(21-15)*(21-13))=√(21*7*6*8) SΔ=84 Sпараллелограмма=2*SΔ=168 S=a*ha. 168=14*ha. ha=12 S=b*hb. 168=15*hb. hb=11,2
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