Закончи вычисления 39*12=39*(10+2)= 72*20=72*(2*10)= 40*35=40*(30+5)= 40*35=35*(4*10)= 152*30=152*(3*10)=
Математика
Закончи вычисления 39*12=39*(10+2)= 72*20=72*(2*10)= 40*35=40*(30+5)= 40*35=35*(4*10)= 152*30=152*(3*10)=
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