Естествознание 5 класс рт Гуревича стр. 39 №4 1)Зависит ли прочность конструкции от длины (l) трубки? _______________________________________________________________ 2)Зависит ли прочность от диаметра трубки? ______________...
Физика
Естествознание 5 класс рт Гуревича стр. 39 №4 1)Зависит ли прочность конструкции от длины (l) трубки? _______________________________________________________________ 2)Зависит ли прочность от диаметра трубки? _______________________________________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Да, зависит 2)Да, зависит Только это ведь нужно?
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