Естествознание 5 класс рт Гуревича стр. 39 №4 1)Зависит ли прочность конструкции от длины (l) трубки? _______________________________________________________________ 2)Зависит ли прочность от диаметра трубки? ______________...

Физика

Естествознание 5 класс рт Гуревича стр. 39 №4 1)Зависит ли прочность конструкции от длины (l) трубки? _______________________________________________________________ 2)Зависит ли прочность от диаметра трубки? _______________________________________________________________

Автор: Гость