Какое из даных глаголов пишится с ь знаком в любом контексте 1) стремится(?)ся 2) забит(?)ся 3) лишит(?)ся

Русский язык

Какое из даных глаголов пишится с ь знаком в любом контексте 1) стремится(?)ся 2) забит(?)ся 3) лишит(?)ся

Автор: Гость