Какое число больше чем 5 на 3?
Математика
Какое число больше чем 5 на 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+3=8 ,проверка:8-3=5
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