Сейчас у Васи 200 марок. Известно, что за последний год его коллекция увеличилась на 1/4 часть. Сколько марок было у Васи в прошлом году?

Математика

Сейчас у Васи 200 марок. Известно, что за последний год его коллекция увеличилась на 1/4 часть. Сколько марок было у Васи в прошлом году?

Автор: Гость