Сейчас у Васи 200 марок. Известно, что за последний год его коллекция увеличилась на 1/4 часть. Сколько марок было у Васи в прошлом году?
Математика
Сейчас у Васи 200 марок. Известно, что за последний год его коллекция увеличилась на 1/4 часть. Сколько марок было у Васи в прошлом году?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У васи было в прошлом году 50 марок если 4 части это 200 марок если 2 части это 100 марок значит у вас 50 марок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Какое из даных глаголов пишится с ь знаком в любом контексте 1) стремится(?)ся 2) забит(?)ся 3) лишит(?)ся
Литература
История
3.Воцарение Екатерины II большинством современников расценивалось как благо для Р??ссии, спасение страны от неминуемых бед и зол. Согласны ли вы с ...