помогите поставить предложения в актикль wo -dativ и написать по немецки .Тедди лежит на полу .Ауто стоит на стуле . Книга лежит на полу .Лампа стоит на полу .И Т Д

Немецкий язык

помогите поставить предложения в актикль wo -dativ и написать по немецки .Тедди лежит на полу .Ауто стоит на стуле . Книга лежит на полу .Лампа стоит на полу .И Т Д

Автор: Гость