помогите поставить предложения в актикль wo -dativ и написать по немецки .Тедди лежит на полу .Ауто стоит на стуле . Книга лежит на полу .Лампа стоит на полу .И Т Д
Немецкий язык
помогите поставить предложения в актикль wo -dativ и написать по немецки .Тедди лежит на полу .Ауто стоит на стуле . Книга лежит на полу .Лампа стоит на полу .И Т Д
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Der Teddy liegt auf dem Fußboden. Das Auto steht auf dem Stuhl. Die Lampe steht auf dem Fußboden. Der Teppisch liegt auf dem Fußboden. Das Buch liegt auf dem Fußboden. Die Hefte liegen auf dem Regal. Der Kuli liegt auf dem Teppisch
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