Бабушка водит Юру и Юлю в ясли.Малыши любят играть.Юра строит дом. Юля смотрит книгу. Подчеркнуть слова,в которых звуков больше ,чем букв?

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Бабушка водит Юру и Юлю в ясли.Малыши любят играть.Юра строит дом. Юля смотрит книгу. Подчеркнуть слова,в которых звуков больше ,чем букв?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова: 1)Юру 2)Юлю 3)Ясли 4)Юра 5)Юля
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