Доберіть до іменників пролісок,струмок ,пташка дієслова з прямим і переносним значенням .Складіть текст із дієсловами!Уведіть у текст дієслова з переносним значенням!
Українська мова
Доберіть до іменників пролісок,струмок ,пташка дієслова з прямим і переносним значенням .Складіть текст із дієсловами!Уведіть у текст дієслова з переносним значенням!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зацвів перший пролісок , помер лагідний пролісок Скінчився швидкий струмок ,задзвенів дзвінкий струмок Пролітала яскрава пташка , розбилась вогненна пташка
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