Доберіть до іменників пролісок,струмок ,пташка дієслова з прямим і переносним значенням .Складіть текст із дієсловами!Уведіть у текст дієслова з переносним значенням!

Українська мова

Доберіть до іменників пролісок,струмок ,пташка дієслова з прямим і переносним значенням .Складіть текст із дієсловами!Уведіть у текст дієслова з переносним значенням!

Автор: Гость