Почему вам понравилось или не понравилось произведение Детство Толстого и ваши э??оции нужно срочно

Литература
Почему вам понравилось или не понравилось произведение Детство Толстого и ваши э??оции нужно срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 потому что если бы не это книга мы бы не знали все подробности его детство там все так интересно и увлекательно рассказано что ни кто не останется равнодушным ведь это интересно знать в чем играл Тольстой в детстве со братьями эмоции от прочтение этой книги у меня остались самые лучшие когда я читала эту книгу меня поражало то что он так хорошо запомнил все о своем детстве и я была восторжена  от нее 
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