Добро всегда одержит верх над красотой подтвердите, дайте полный ответ
Литература
Добро всегда одержит верх над красотой подтвердите, дайте полный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек может быть красивым, но если в душе он чёрствый, тогда его никогда никто не полюбит. Человек с добрым сердцем всегда поможет, независимо от его внешности. Не зря говорят:"Не судите человека по внешности, судите по доброте"
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