Проведи небольшое исследование. Сравни научно познавательный текст о стрижах из ??нциклопедии и художественный рассказ Астафьева.Обрати внимание на изобратительно-выразительные средства
Литература
Проведи небольшое исследование. Сравни научно познавательный текст о стрижах из ??нциклопедии и художественный рассказ Астафьева.Обрати внимание на изобратительно-выразительные средства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В научном тексте есть много доказательств и существительных, мало эпитетов. Читая этот текст мы познаем много нового. В художественном произведение присутствуют эпитеты, метафоры и описание природы природы. Автор хочет более точно хочет передать эту картину.
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